В Курской области за 7 месяцев в ДТП погибли 6 детей

СЕГОДНЯ 12:06 2018-08-21T12:06:53+03:00

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За семь месяцев 2018 года на территории Курской области зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых шесть детей погибли. 125 несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения, сообщает УГИБДД УМВД по Курской области.

Рост числа ДТП с участием детей зарегистрирован на территориях г. Курска (с 51 до 69), Б.Солдатского (с 0 до 2), Глушковского(с 0 до 1), Золотухинского (с 1 до 2), Курчатовского (с 2 до 8), Обоянского (с 2 до 3), Пристенского (с 0 до 1), Солнцевского (с 1 до 2), Суджанского (с 0 до 4), Фатежский (с 1 до 2) районов.

Из-за допущенных нарушений ПДД несовершеннолетними произошло 35 ДТП (АППГ-26,) в которых 2 несовершеннолетних погибли (АППГ-1) и 33 получили ранения (АППГ-25).

Рост количества происшествий по собственной неосторожности детей зарегистрирован на территориях г. Курска (с 12 до 17, +41,7%), Б.Солдатского, Глушковского, Конышевского, Суджанского, Фатежского, Обоянского (с 0 до 1), Железногорского (с 2 до 4, +100%), Курчатовского (с 0 до 3), Рыльского (с 1 до 2, +100%) районов.

Количество дорожно-транспортных происшествий значительно увеличивается в августе - сентябре, когда дети возвращаются к местам проживания после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта. Поэтому в период с 20 августа по 9 сентября 2018 года на территории Курской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».