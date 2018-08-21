2018-08-21T11:38:53+03:00
Происшествия

Под Курском в страшном ДТП погибли мать и дочь

На воронежской трассе «Тойота» врезалась в грузовик
Яна ШЕЛЕСТ
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Под Курском в страшном ДТП погибли мать и дочь.предоставлено пресс-службой

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Страшное ДТП произошло 21 августа на автомобильной дороге КурскВоронежБорисоглебск рано утром. Примерно в шесть часов 46-летний водитель автомобиля «Тойота» с тремя пассажирами (по предварительным данным, ехала семья – отец, мать и двое детей) двигался со стороны Воронежа в сторону Курска. На 127 километре у села Быково автомобиль на полном ходу врезался в рефрижератор «Ивеко», сообщает пресс-служба УМВД по Курской области.

В результате ДТП 42-летняя женщина и 14-летняя девочка погибли на месте. Водитель и 21-летняя девушка-пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы. Скорее всего, водитель уснул за рулем. Госавтоинспекция призывает водителей не управлять автомобилем в состоянии усталости!

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