В Курской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи
Пенсионер вышел из дома в поселке К. Либкнехта и не вернулся
Мужчина нуждается в медицинской помощи!Фото: соцсети
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17 августа 69-летний Призов Валентин Трофимович вышел из дома в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района и назад не вернулся.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.
Особые приметы: бельмо на глазу.
Одет: красно-белая полосатая рубашка с коротким рукавом, серый свитер, синие спортивные брюки с белыми лампасами, черные кроссовки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи!
Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 112.