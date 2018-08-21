В Курской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи

СЕГОДНЯ 10:43 2018-08-21T10:43:21+03:00

Пенсионер вышел из дома в поселке К. Либкнехта и не вернулся

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17 августа 69-летний Призов Валентин Трофимович вышел из дома в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района и назад не вернулся.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

Особые приметы: бельмо на глазу.

Одет: красно-белая полосатая рубашка с коротким рукавом, серый свитер, синие спортивные брюки с белыми лампасами, черные кроссовки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 112.