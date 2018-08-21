2018-08-21T09:56:13+03:00
Общество

Куряне могут задать вопросы специалистам Кадастровой палаты

В Курске будет работать "горячая линия"
Светлана ВОЛКОВА
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Куряне смогут задать вопросы, касающиеся недвижимостиКуряне смогут задать вопросы, касающиеся недвижимостиФото: Из архива КП.
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22 августа с 10.00 до 12.00 в Кадастровой палате по Курской области пройдет "горячая линия". На вопросы ответят специалисты отдела нормализации баз данных.

В ходе горячей линии куряне смогут получить ответы на интересующие вопросы в сфере кадастрового учета недвижимости.

Звонки от заявителей будут приниматься по телефону (4712) 57-39-71.

23 августа с 14.00 до 16.00 пройдет горячая линия для кадастровых инженеров. На вопросы профессиональных участников рынка кадастровых работ ответят начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №1 Павлова Наталья Николаевна и начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 Сараева Татьяна Ивановна.

Звонки от кадастровых инженеров будут приниматься по телефону (4712) 57-39-71.

По вопросам получения услуг Росреестра в электронном виде, вопросам организационного и справочного характера куряне могут обратиться к дежурному консультанту, независимо от времени проведения горячей линии, позвонив по номеру: (4712) 57-39-71 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 18.00 с понедельника по четверг и с 09.00 до 17.00 в пятницу.

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