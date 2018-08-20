Под Курском строят новый храм

СЕГОДНЯ 18:21 2018-08-20T18:22:55+03:00

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Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил чин освящения закладного камня в основание будущего храма в честь Рождества Христова в селе Клюква Курского района.

До революции в селе был храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», но в годы советской власти и гонений на церковь он был полностью разрушен. Жители села не теряли надежды, что в их селе будет храм. На радостное долгожданное событие собрались прихожане, жертвователи и строители.

По окончании чина освящения глава Курской митрополии обратился ко всем присутствующим, поздравил с важным историческим событием, пожелал принимающим участие в строительстве храма помощи Божией. Архипастырь выразил удовлетворение проделанной работой и благословил на дальнейшее строительство.