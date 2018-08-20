2018-08-20T17:53:13+03:00
Общество

Курский губернатор рекомендовал 23 августа дать всем выходной

День победы в Курской битве будет праздновать вся область
Яна ШЕЛЕСТ
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На праздник приедут делегации из 45 регионовНа праздник приедут делегации из 45 регионовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Губернатор Курской области Александр Михайлов поздравил руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности с 75-й годовщиной Победы в Курской битве. И рекомендовал объявить 23 августа 2018 года выходным днем.

23 августа в Курске пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Курской битве. Состоится грандиозный парад. На праздник приедут делегации из 45 регионов.

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