Курский губернатор рекомендовал 23 августа дать всем выходной
День победы в Курской битве будет праздновать вся область
На праздник приедут делегации из 45 регионовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Губернатор Курской области Александр Михайлов поздравил руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности с 75-й годовщиной Победы в Курской битве. И рекомендовал объявить 23 августа 2018 года выходным днем.
23 августа в Курске пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Курской битве. Состоится грандиозный парад. На праздник приедут делегации из 45 регионов.