Мероприятия в честь 75-летия победы в Курской битве

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-20T17:17:50+03:00

На мероприятия приглашаются все желающие Фото: из архива «КП»

Памятные и праздничные мероприятия пройдут с 21 по 23 августа

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21 августа в 9.00 в местечке Горелый лес пройдет торжественное возложение венков и цветов «Навечно в памяти курян». В 11.00 в Центре культурно-исторического наследия города Курска состоится Реализация проекта «История одного памятника»: памятник танкистам - участникам Курской битвы.

22 августа в 9.30 на Красной площади состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к стеле «Героям курянам». В 10.00 – торжественная церемония возложения венков и цветов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 11.00 в драмтеатре состоится торжественное собрание, посвященное 75-й годовщине победы в Курской битве. В 17.00 – в сквере им. Героев 16-й Воздушной армии» пройдет Окружная программа «Святая курская земля».

23 августа на Мемориальном комплексе «Курская дуга» в 10.00 начнется военный парад и торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориальном комплексе «Курская дуга». В 16.00 по улице Ленина пройдет марш-парад духовых оркестров. В 19.00 на Красной площади начнется большой праздничный концерт. В 22.00 - фейерверк.

23 августа в 10.00 в центре досуга «Мир» состоится тематическая программа «Герои Курской дуги». В 11.00 по маршруту № 3 проедет «трамвай-книгочей» «Курская битва:

путь к Победе». В это же время в центре досуга «Родина» состоится благотворительный показ х/ф «Освобождение. Огненная дуга». В центре досуга «Юность» - тематическая программа «Славе не меркнуть. Традициям - жить!». В Доме искусств «Ритм» - урок мужества «Курская битва -народный подвиг».

В 12.00 в центре досуга «Сказка» начнется благотворительный кинопоказ х/ф «Мы из будущего», а в ЦД «Юность» - благотворительный кинопоказ х/ф «Они сражались за Родину. В 13.00 на Театральной площади развернется «Русь мастеровая», состоится концерт ветеранских хоров. В ЦД «Спутник» пройдет тематическая программа «День воинской славы».

В 14.00 ЦД «Ассоль» состоится благотворительный кинопоказ х/ф «Юнга северного флота». В 15.00 в ЦД «Мир» благотворительный кинопоказ х/фильма «Два бойца». В 15.30 ЦД «Ассоль» - программа «Память далекой войны». В 16.00 – в ЦД «Спутник» Благотворительный кинопоказ х/ф «Баллада о солдате».

В 17.00 в парке парк Героев Гражданской войны откроется «Летний парк чтения» на тему «Курская битва: по страницам Великой Победы». В сквере на пл. Рокоссовского состоится концертная программа ЦНТ «Русь». В 18.00 на открытой площадке ЦД «Сказка» начнется праздничная концертная программа «Шаг великой Победы». В ГКЦ «Лира» - праздник-концерт «Здесь разогнули Курскую дугу!». В парке Героев Гражданской войны - концертная программа «Наследники Победы».

В 19.00 в ЦД «Родина» состоится концертная программа «Этих дней не смолкнет слава». На посту № 1 на Мемориале памяти павших - откроется выставочный зал Славы. На проспекте Клыкова, 8 пройдет окружной праздник «К подвигу героев сердцем прикоснись».

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