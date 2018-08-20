Курскую чиновницу обвиняют в присвоении бюджетных денег

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-20T16:36:07+03:00

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Бывший глава одного из муниципальных образований Железногорского района решила присвоить бюджетные денежные средства, сообщили в прокуратуре. Для этого она, не прекращая работать главой и не планируя выходить на пенсию, изготовила фальшивое решение Собрания депутатов муниципального образования о выплате ей единовременного поощрения в размере 15 должностных окладов якобы в связи с выходом на государственную пенсию. Незаконно получив из бюджета 141 тысячу рублей, женщина продолжала работать еще 6 лет.

Махинации вскрылись в ходе поркурорской проверки.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил портив бывшей главы муниципального образования уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

Расследование уголовного дела находится на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры.