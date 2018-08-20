Курская прокуратура нашла нарушения в размещении полигона промотходов
В Октябрьском районе расположен АО «Полигон промышленных отходов «Старково», который занимается сбором, размещением, транспортировкой и обезвреживанием промышленных отходов.
Как показала проверка, санитарная зона вокруг полигона не установлена, натуральные исследования и измерения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух не проводились.
В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал АО «Полигон промышленных отходов «Старково» провести необходимые исследования и измерения, определить границы санитарно-защитной зоны полигона с внесением сведений в государственный кадастр недвижимости.
Требования прокурора полностью удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Октябрьского района.