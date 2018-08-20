Курская прокуратура нашла нарушения в размещении полигона промотходов

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-20T16:28:35+03:00

К свалкам предъявляют массу требований на бумаге Фото: Светлана ВОЛКОВА

Санитарная зона вокруг опасного объекта не установлена

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В Октябрьском районе расположен АО «Полигон промышленных отходов «Старково», который занимается сбором, размещением, транспортировкой и обезвреживанием промышленных отходов.

Как показала проверка, санитарная зона вокруг полигона не установлена, натуральные исследования и измерения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух не проводились.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал АО «Полигон промышленных отходов «Старково» провести необходимые исследования и измерения, определить границы санитарно-защитной зоны полигона с внесением сведений в государственный кадастр недвижимости.

Требования прокурора полностью удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Октябрьского района.