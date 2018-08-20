В Курской области работатет «горячая линия» по качеству школьных принадлежностей

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-20T16:14:09+03:00

Куряне могут проконсультироваться также по безопасности детских товаров

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Подготовка к школе – ответственное и непростое дело для родителей и детей. Сориентироваться в вопросах качества и безопасности при выборе товаров детского ассортимента, а также соблюдения потребительских прав курянам помогут специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области.

В преддверии нового учебного года в Управлении открыта «горячая линия», приуроченная к Дню Знаний, уже на нее поступило 24 звонка.

Получить консультацию по интересующим вопросам можно позвонив по телефонам:

- в Курске – (4712) 58-71-86

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах (471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, кореневском районах (471-40) 2-14-88;

- в Суджанском. Большесолдатском, Беловском, Медвенском, обоянском и Пристенском районах (471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском, Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 15-45, с перерывом с 13.00 до 14.00. Работа «горячей линии» продлится до 4 сентября.