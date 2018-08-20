Курянам подарят "фронтовые треугольники"

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-20T15:36:29+03:00

В Курске пройдут тематические программы о Великой Отечественной

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В Курске в рамках проекта «Летний парк чтения» пройдет цикл героико-патриотических программ, посвященных празднованию 75-летия победы в Курской битве.

В ближайшие дни такие программы пройдут во всех микрорайонах областного центра:

21 августа в 12.00 в Детском парке (ул. Перекальского, 1-а);

22 августа в 11.00 на площадке «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1);

22 августа в 11.00, микрорайон «Химволокно» (напротив остановки ГКЦ «Лира»);

22 и 23 августа в 17.00 в парке Героев Гражданской войны;

23 августа в 17.00 в сквере на площади К. К. Рокоссовского.

Почетными гостями тематических программ станут ветераны Великой Отечественной войны, а также представители Курской областной общественной организации «Союз ветеранов военной службы и военных правоохранительных органов».

Участники мероприятий услышат художественное чтение отрывков из лучших произведений о Курской битве, выступление курских поэтов и писателей, станут участниками блиц-опроса «Имена. События. Даты», интерактивных литературно-патриотических викторин и конкурсов, мастер-классов по изготовлению открыток с юбилейной тематикой, будут работать «открытый микрофон». Неповторимую атмосферу праздника создадут стихи и песни военных лет в исполнении юных талантов.

Книжно-иллюстративные экспозиции военной тематики познакомят с лучшими произведениями о Курской битве, раскрывающими мужество, и самоотверженность ее героев, стойкость народа, их воспитавшего. Особое внимание будет уделено творчеству курских писателей-участников Великой Отечественной войны.

Участников мероприятий ждет множество интересных встреч и подарки на память - «фронтовые треугольники» со стихами о Курской битве, буклеты с хроникой событий Курской битвы и георгиевские ленточки.