2018-08-20T15:35:46+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка, посвященная Курской битве

Экспозиция разместится в ГМЦ «Гелиос»
Яна ШЕЛЕСТ
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Вход на выставку свободныйВход на выставку свободныйФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Открытие выставки «Насмерть прикипевшая к России Курская великая дуга…», посвященной 75-й годовщине победы в Курской битве, состоится 21 августа в 14.00 в городском молодежный центре «Гелиос».

В экспозицию вошли репродукции картин, рассказывающих о грандиозном танковом сражениии, нформация о курянах-героях, карты сражений и документальные кадры, запечатлевшие их. Вход на выставку свободный.

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