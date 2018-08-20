В Курске откроется выставка, посвященная Курской битве
Экспозиция разместится в ГМЦ «Гелиос»
Вход на выставку свободныйФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Открытие выставки «Насмерть прикипевшая к России Курская великая дуга…», посвященной 75-й годовщине победы в Курской битве, состоится 21 августа в 14.00 в городском молодежный центре «Гелиос».
В экспозицию вошли репродукции картин, рассказывающих о грандиозном танковом сражениии, нформация о курянах-героях, карты сражений и документальные кадры, запечатлевшие их. Вход на выставку свободный.