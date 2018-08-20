Курянина задержали за выращивание конопли

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-20T15:11:35+03:00

По словам задержанного урожай предназначался для собственного употребления на ближайшую зиму Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В областном центре в рамках операции "Мак" полицейские изъяли более ста восьмидесяти кустов конопли, выращенных курянином на своем приусадебном участке.

Растения были скрыты от глаз случайных свидетелей высокими насаждениями по всему периметру. По словам задержанного урожай предназначался для собственного употребления на ближайшую зиму.

По внешним признакам в момент задержания мужчина был в состоянии наркотического опьянения, но пройти исследование отказался, за что привлечен к административной ответственности. Решение о его привлечении к уголовной ответственности будет вынесено после проведения проверки по факту выращивания наркосодержащих культур. Изъятые растения после всех процессуальных разбирательств будут уничтожены, отметили в УМВД.