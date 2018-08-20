2018-08-20T15:11:35+03:00
Происшествия

Курянина задержали за выращивание конопли

Мужчине грозит срок
Ольга ДНИЛОВА
Поделиться:
По словам задержанного урожай предназначался для собственного употребления на ближайшую зимуПо словам задержанного урожай предназначался для собственного употребления на ближайшую зимуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В областном центре в рамках операции "Мак" полицейские изъяли более ста восьмидесяти кустов конопли, выращенных курянином на своем приусадебном участке.

Растения были скрыты от глаз случайных свидетелей высокими насаждениями по всему периметру. По словам задержанного урожай предназначался для собственного употребления на ближайшую зиму.

По внешним признакам в момент задержания мужчина был в состоянии наркотического опьянения, но пройти исследование отказался, за что привлечен к административной ответственности. Решение о его привлечении к уголовной ответственности будет вынесено после проведения проверки по факту выращивания наркосодержащих культур. Изъятые растения после всех процессуальных разбирательств будут уничтожены, отметили в УМВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24