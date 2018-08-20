Информация об ограничениях движения на улицах Курска 21, 22 и 23 августа

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-20T15:00:58+03:00

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21 августа в связи с репетицией парада с 14.00 до 21.00 будет закрыто движение транспорта по ул. Карла Маркса от перекрестка ул. К.Маркса – поворот на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М-2). С 16 часов до 20 часов будет перекрыто движение транспорта по пр. Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, д.101) до ТЦ «Триумф» и по ул.Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».

Движение пассажирского транспорта будет организовано из центра в сторону п. Северный и обратно через ул. Светлая, ул. Фестивальная. Легковой автомобильный транспорт будет ходить в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной. Будет ограничен въезд со стороны поста ГИБДД от автодороги М-2 в направлении Триумфальной арки.

Движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 будет организовано до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса. Движение троллейбусов по маршрутам №1, 8 будет приостановлено. Перевозка пассажиров в д.Косиново и д.Татаренково будет организовано по маршрутам «18, 72» через ул. Кавказскую, 50 лет Октября, автодорогу М-2.

В связи с проведением мероприятий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве:

22 августа будет приостановлено движение транспорта с 9.30 через Красную площадь для возложения корзин и цветов к стеле «Героям-курянам»;

с 10.00 до 11.00 по ул. К. Маркса во время возложения цветов и корзин с цветами на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

23 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта с 8.30 до 12.30 по ул. Карла Маркса от перекрестка ул. К.Маркса – поворот на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М-2);

с 8.30 до 12.30 - по пр. Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, д.101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро»;

с 12.00 до 13.30 по ул. Тускарная, ул. Мирная во время проведения фронтового обеда;

с 18.00 до 22.30 по ул. Ленина от ул. Почтовая до ул. Марата и Красной площади, ул. Сонина для проведения праздничных мероприятий;

с 14.00 до 18.00 по ул. Ленина от ул. Садовая до Красной площади и Красной площади от ул. Марата до ул. Урицкого для проведения марш-парада духовых оркестров.

Будет исключена парковка автотранспорта по ул. Золотая, ул. Садовая в зоне действия знаков «Остановка запрещена». Будет исключена парковка автотранспорта на проспекте Победы.

С 8.30 до 11.30 движение пассажирского транспорта будет организовано из центра города в сторону п. Северный и обратно через ул. Светлая, ул. Фестивальная. Движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 будет организовано до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса.

Движение троллейбусов по маршрутам №1, 8 будет приостановлено. С 14.00 до 18.00 на время закрытия движения по ул. Ленина движение пассажирского автотранспорта будет организовано по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

С 18.00 до 23.00 на время закрытия движения по ул. Ленина от ул. Почтовая до ул. Марата и Красной площади движение городского пассажирского автотранспорта будет организовано со стороны Сеймского округа и Северо-Западного микрорайона по ул. Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина; со стороны Железнодорожного округа и Триумфальной арки по ул. Ленина, Золотая, Радищева, Дзержинского со всеми установленными остановками.

При закрытии движения по Красной площади от Знаменского Собора до ул. Урицкого движение пассажирского транспорта будет организовано в направлении Сеймского округа и Северо-западного микрорайона от Центрального рынка; в направлении района СХА и Железнодорожного округа от площади Перекальского, за исключением автобусов по кольцевым маршрутам № 83, 39, 93 и микроавтобусов по кольцевому маршруту № 280, движение которых будет организовано по ул. Радищева со всеми установленными остановками.

Движение легкового автомобильного транспорта будет организовано в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной.