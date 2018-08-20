Курский вор за несколько дней промотал украденные 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-20T14:55:27+03:00

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В Горшеченском районе полицейские заподозрили мужчяину в краже почти восьмисот тысяч рублей из дома местного жителя. Крупная сумма пропала у курянина, пока он находился на лечении в региональном центре. Порядок в доме после его возвращения был не нарушен, поэтому хозяин только спустя несколько дней выяснил, что спрятанные деньги пропали.

Уже через пару суток стражи порядка восстановили картину произошедшего. К краже оказался причастен прежде не раз судимый 36-летний местный житель. По версии оперативников, вор дождался отъезда хозяина дома, снял с петель входную дверь, забрал деньги, а потом аккуратно вернул ее назад. Искать сбережения долго не пришлось, поскольку о деньгах и месте их хранения подозреваемому прежде рассказывал сам хозяин дома во время совместного застолья.

На похищенные деньги подозревамый в день кражи отправился на море, где за несколько дней потратил всю сумму. После возвращения его задержали полицейские и мужчина сознался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.