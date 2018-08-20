Управление Росгвардии по Курской области проверяет школы

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-20T14:19:42+03:00

В регионе идет подготовка к 1 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии проверяют местные школы на предмет безопасности. Во время рейдов росгвардейцы оценивают работу кнопок тревожного вызова групп задержания вневедомственной охраны и инспектируют действия прибывших на сигнал сотрудников.

Подразделения региональной вневедомственной охраны охраняют 949 объектов образования. Уже прошли 552 учебные тренировки по отработке действий сотрудников Росгвардии при поступлении тревожных сигналов из школ.

Отдельный контроль идет за негосударственными фирмами, которые отвечают за охрану школ, на предмет соблюдения лицензионных требований.

В регионе под охраной ЧОП находятся 89 учебных заведений. Подобным проверкам они подвергаются на постоянной основе.

Контрольные рейды по образовательным учреждениям будут идти вплоть до 1 сентября, а далее в течение учебного года в плановом режиме. В День знаний все экипажи вневедомственной охраны Росгвардии будут максимально приближены к образовательным учреждениям.