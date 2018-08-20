Курские спасатели предупреждают о дождях с грозами

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-20T14:13:30+03:00

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20 августа с 21.00 и в ближайшие сутки в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, в юго-восточных районах без осадков. Днем местами грозы. Ветер западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с. Температура ночью составит +11…+16 °С, днем +25…+30 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты. В случае беды следует обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».