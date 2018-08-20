В Курской области откроют мемориальные доски и плиты в память о павших

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-20T13:36:24+03:00

В местах ожесточенных боев поисковики до сих пор находят останки воинов

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20 августа в Фатеже в Сквере павших воинов торжественно открыли мемориальную доску в память об участнике Курской битвы Герое Советского Союза Ловчеве Викторе Константиновиче, 14.09.1918 г.р., уроженце села Хламово Старожиловского района Рязанской области, гвардии младшего лейтенанта 167-го гвардейского легкого артполка, умершего от ран 10 июля 1943 года.

22 августа в 10.00 в Красном хуторе Курчатовского района торжественно откроют Памятный знак четырем неопознанным красноармейцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

В то же день в 11.00 селе Бобрышово Пристенского района состоится торжественное открытие новых мемориальных плит с именами 426 советских воинов (было 372), павших в годы Великой Отечественной войны.

А 23 августа в 10.00 в Курчатове (местечко Успенка, около церкви) пройдет траурный митинг и перезахоронение найденных останков двух советских солдат и передача родственникам останков Комольцева Федора Алексеевича, урожоженца Ярославля, старшего сержанта 121 стрелковой дивизии, погибшего 13 февраля 1943 года и найденного 26 мая 2018 года в селе Млютино Октябрьского района.