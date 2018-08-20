Под Курском водитель «Ауди» сбила четырехлетнюю девочку
ДТП произошло в Железногорске
Девочка получила травмыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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18 августа примерно в 19:20 на улице Никитина по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила бабушка со своей четырехлетней внучкой. Девочку сбил автомобиль «Ауди-80», за рулем которого сидела 42-летняя женщина, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
На место ДТП приехали спасатели АСФ города Железногорска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП девочка получила травмы.