2018-08-20T11:17:25+03:00
Общество

В Курске разыскивают пожилую женщину

16 августа 80-летняя Валентина Тарасова вышла из дома и не вернулась
Яна ШЕЛЕСТ
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Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Фото: соцсети
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Пропавшая имеет рост 150 см, худощавое телосложение, темные с проседью волосы, собранные в пучок. Возможно, на женщине был серо-голубой костюм с юбкой и белые босоножки не невысоком каблуке. С собой пропавшая взяла зеленый рюкзак. Особая примета – бабушка сильно сутулится.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении курянки, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 112.

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