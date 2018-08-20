2018-08-20T11:04:06+03:00
Происшествия

В Курской области погибли два водителя

Один врезался в дорожное ограждение, а второй улетел в кювет
Яна ШЕЛЕСТ
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Водители погибли на местеВодители погибли на местеФото: из архива «КП»
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18 августа примерно в 12 часов ночи в Железногорском районе на 21-м километре автодороги ТроснаКалиновка 29-летний водитель автомобиль «Пежо-408» врезался в дорожное ограждение. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Второе смертельное ДТП произошло в этот же день в Глушковском районе. Недалеко от села Нижний Мордок в кювет улетел автомобиль «Хендай Акцент». Машина перевернулась и врезалась в дерево. Ее 45-летний водитель погиб.

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