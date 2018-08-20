Под Курском активисты благоустроили братскую могилу советских солдат

СЕГОДНЯ 10:09 2018-08-20T10:09:31+03:00

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Благодаря неравнодушному и инициативному жителю села Иванино Владимиру Затолокину к благоустройству братской могилы подключились местные власти, представители предприятий и организаций, предприниматели. Одни предоставляли материалы, другие – транспорт, материалы и рабочие руки.

Как рассказал пенсионер, в январе 1943 года на окраине Красного Хутора немцы расстреляли четырех советских солдат. Считают, что они были разведчиками. Похоронили всех четверых в этой самой братской могиле.

- Сбылась моя мечта. На могиле ребят установлен мраморный памятник, вокруг уложена плитка. Свершилось большое дело. А сколько у меня было помощников, которые нашли время и возможности все здесь благоустроить. Осознание того, что эти бойцы не останутся забытыми, конечно, дает силу и желание продолжать эту работу.

Места возле заброшенного кладбища в Красном хуторе действительно хранят военную историю. Здесь под землей и буреломом находились солдатские землянки и блиндажи.

22 августа состоится торжественное открытие благоустроенной братской могилы в Красном хуторе.