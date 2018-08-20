2018-08-20T09:20:05+03:00
Происшествия

Под Курском в пруду утонул мужчина

ЧП произошло в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело погибшего достали водолазыТело погибшего достали водолазыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о гибели на воде в селе Толстый Луг Суджанского района поступило в «Службу спасения» 19 августа в 11:00, передает ГУ МЧС по Курской области. В местном пруду был обнаружен труп мужчины.

На место происшествия выехали: оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Суджанского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и водолазы Аварийно-спасательной службы Курской области. Тело погибшего извлекли и отправили в морг города Курска.

С начала купального сезона на водоемах области утонуло более 30 человек. 90% из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Все погибшие купались на так называемых неофициальных пляжах, где не организовано дежурство спасателей, не обследована прибрежная территория и дно.

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