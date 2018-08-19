2018-08-19T13:54:27+03:00
Происшествия

В Курской области в поселке Подлесный сбили велосипедиста

Авария случилась 19 августа
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по региону.фото: сайт ГУ МЧС по региону.
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Сообщение о ДТП в поселке Подлесный поступило на номер «Службы спасения - 112» Курской области в 11:07. На место происшествия сразу отправились спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. По прибытии специалисты установили, что водитель автомобиля Isuzu сбил велосипедиста. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, всего к ликвидации ДТП привлекалось девять человек и три единицы техники.

Спасатели в очередной раз просят всех автомобилистов быть внимательными и осторожными. В случае любой беды звоните на номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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