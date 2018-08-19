2018-08-19T12:46:57+03:00
Происшествия

В Курской области мужчина попытался украсть 33 тонны зерна

Стоимость пшеницы составила 300 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Полицейские Касторенского района задержали мужчину, подозреваемого в краже зерна. Из комбайна на поле он тайком загрузил в свой КамАЗ 33 тонны пшеницы на сумму более 300 тысяч рублей. Мужчина должен был перевезти зерно знакомому, а тот, в свою очередь, отдать ему деньги после реализации пшеницы. Правоохранители поймали 38-летнего водителя грузовика до начала отгрузки.

Как сообщили в УМВД по региону, мужчина признался в содеянном. После следственных действий зерно вернут владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Стражи порядка предполагают, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Эту информацию предстоит проверить.

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