2018-08-18T12:12:03+03:00
Происшествия

Под Курском столкнулись два ВАЗа

ДТП произошло в поселке Карла Либкнехта
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП есть пострадавшиеВ ДТП есть пострадавшиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 09:24 18 августа на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в п. Карла Либкнехта Курчатовского района. Произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ 2115».

На место происшествия были направлены спасатели ПСЧ №9 Курчатовского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавшие.

Привлекалась группировка сил и средств в составе 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

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