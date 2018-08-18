В Курске на улице Новой Казацкой сгорел дом

СЕГОДНЯ 11:54 2018-08-18T11:54:19+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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17 августа в 19:19 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Новой Казацкой в Курске. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 3, 1, 2, 20 ПСЧ г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 19:23 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 19:36, ликвидировано в 19:56. Пострадавших нет. В результате пожара в жилом доме размером 15х15 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке огнем частично уничтожена кровля, повреждены внутренние жилые и чердачные помещения.

К ликвидации пожара привлекались 24 человека, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек, 5 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.