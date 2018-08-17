43-летний курянин украл в баре планшет
Подозреваемого в краже установила полиция
По факту кражи возбуждено уголовное делоФото: Из архива "КП"
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В дежурную часть Северо-западного отдела полиции обратился сотрудник одного из пивных баров города Курска, сообщив, что у него украли планшет. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что молодой человек, оставил планшет на барной стойке, откуда тот был похищен.
Личность подозреваемого установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. Им оказался нигде не работающий, 43-летний житель Курска. Мужчина сразу признался в преступлении. По факту кражи возбудили уголовное дело.
С задержанного взяли подписку о невыезде. Изъятое имущество возвратили потерпевшему, сообщили в УМВД по Курской области.