В Курской области стартует сезон охоты

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-17T16:11:45+03:00

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Губернатор Курской области подписал постановление «Об установлении ограничений на использование охотничьих ресурсов в сезоны охоты на территории Курской области в 2018 – 2019 годах».

В соответствии с документом в летне-зимний период охота ограничена следующими сроками: на болотно-луговую, водоплавающую, степную, полевую дичь – с 25 августа по 15 ноября 2018 года включительно; на боровую дичь – с 25 августа по 31 декабря 2018 года включительно.

На норку американскую, куницу, лесного хоря и енотовидную собаку можно будет охотиться с 25 августа 2018 по 28 февраля 2019 года включительно.