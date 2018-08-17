В Курске на выходных пройдет медовая ярмарка
В Курске 18 и 19 августа состоится специализированная ярмарка «Курский мед-2018». Она пройдет на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1» (ул. Энгельса, 70).
Посетителей ждет дегустация меда и продуктов пчеловодства. Запланирована и развлекательная программа – выступление коллективов художественной самодеятельности.
Подобные ярмарки проводятся в Курске более 10 лет, участие в них принимают лучшие пасечники области. Курянам предлагают разнообразные и качественные продукты. Мед проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу в лаборатории.
Кроме того, ветеринарная служба работает и на самой ярмарке. Мед проверят на фальсификацию, диастазное число (показывает зрелость и натуральность меда) и влажность - это основные показатели, которые определяют качество продукта. В этом году приобрести мед можно будет по цене от 200 рублей за килограмм.
Время работы ярмарки с 9.00 до 17.00.