В Курске на выходных пройдет медовая ярмарка

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-17T15:54:54+03:00

Она состоится у гипермаркета «Линия-1» на улице Энгельса

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В Курске 18 и 19 августа состоится специализированная ярмарка «Курский мед-2018». Она пройдет на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1» (ул. Энгельса, 70).

Посетителей ждет дегустация меда и продуктов пчеловодства. Запланирована и развлекательная программа – выступление коллективов художественной самодеятельности.

Подобные ярмарки проводятся в Курске более 10 лет, участие в них принимают лучшие пасечники области. Курянам предлагают разнообразные и качественные продукты. Мед проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу в лаборатории.

Кроме того, ветеринарная служба работает и на самой ярмарке. Мед проверят на фальсификацию, диастазное число (показывает зрелость и натуральность меда) и влажность - это основные показатели, которые определяют качество продукта. В этом году приобрести мед можно будет по цене от 200 рублей за килограмм.

Время работы ярмарки с 9.00 до 17.00.