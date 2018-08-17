Делегации 45 субъектов России приедут на 75-летие Курской битвы

СЕГОДНЯ 15:39 2018-08-17T15:39:56+03:00

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К этому празднику куряне начали готовиться два года назад. За это время появились новые музейные экспозиции, приведены в порядок памятные места воинских захоронений, поршло множество смотров, конкурсов, фестивалей и акций.

В празднике примут участие гости и ветераны Курской битвы не только со всей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. Уже точно известно, что на торжества приедут делегации из 12 республик, трех краев и 30 регионов Российской Федерации, а также ветеранские организации из Украины (г. Харьков), ДНР и ЛНР, Армении.

По традиции основные праздничные мероприятия 22-23 августа начнутся с возложений венков и цветов на курских мемориалах. На торжественном собрании в областном драмтеатре курян и гостей поздравит легендарный ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. А в здании областной филармонии на улице Перекальского пройдет концерт ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

В эти дни около драмтеатра можно будет посетить выставки детских организаций, патриотических клубов региона, военной техники.

23 августа после возложения венков и цветов на мемориале «Курская дуга» пройдет парад войск Курского военного гарнизона и воинских частей Западного военного округа. В параде по линии Министерства обороны России примут участие около тысячи человек, а также около 500 человек личного состава силовых структур, МВД, МЧС, отряды кадетов и юнармейцев.

Впервые в военном параде в Курске пройдут более 80 единиц бронетанковой техники. А в небе над Курском гости юбилейных торжеств смогут наблюдать пролет более 20 единиц истребителей, бомбардировщиков, самолётов транспортной и армейской авиации авиагруппы летных частей курского авиаполка, а также военно-воздушных сил Липецка и Воронежа.

После окончания парада гости и ветераны Великой Отечественной войны посетят «Фронтовой обед», который будет сопровождаться выступлением курских артистов с песнями военных лет.

В параде духовых оркестров примут участие 22 коллектива, в том числе из Орла и Белгорода. Специально приедет в Курск и сводный духовой оркестр 154-го Преображенского полка.

На Красной площади будут выступать не только наши артисты, но и коллективы из других регионов, и, конечно, звезды российской эстрады.

В 22.00 юбилейные торжества в центре Курска завершатся праздничным салютом.