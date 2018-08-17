В честь юбилея Курской битвы выпустят почтовую марку

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-17T15:14:13+03:00

На марке изображен барельеф с группой советских солдат во время Курской битвы

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23 августа в почтовое обращение в рамках серии «Путь к Победе» выйдет марка, посвящённая Курской битве.

23 августа является Днем воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы».

На почтовой марке изображён барельеф с группой советских солдат во время Курской битвы. Размер марки 65×32,5 мм, тираж 161 тысяч марок.

Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Курска, а также художественная обложка, в которую войдут марка 2018 года и почтовый блок 2003 года; сувенирная папка с маркой 2018 года и монетой 2014 года номиналом 5 рублей.