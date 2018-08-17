2018-08-17T14:56:38+03:00
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В Курске покажут произведения из собрания Государственного Эрмитажа

В город привезут 41 картину
Светлана ВОЛКОВА
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Выставка откроется 19 сентябряВыставка откроется 19 сентябряФото: Из архива КП.
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С 19 сентября по 11 ноября в выставочном зале Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки будет работать выставка картин собрания Государственного Эрмитажа «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков». Сорок одна картина позволит зрителю получить полное представление об историческом развитии жанра и его особенностях в разных странах: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции.

Основные типы натюрморта оформились в XVII столетии, когда этот жанр достиг вершины популярности и переживал первый расцвет – свой «золотой век». Экспонируемые произведения отражают пестрое разнообразие натюрморта. Здесь можно видеть скромный «стол горожанина», изобильные «десерты», религиозные сюжеты в обрамлении цветочных гирлянд, охотничьи трофеи, «vanitas», кухни и лавки зеленщиц – словом, почти все разновидности жанра той поры, когда термина «натюрморт» ещё не существовало, а множеству тем и мотивов отвечало многообразие их именований. В перечне авторов прославленные мастера жанра: А. Брейгель, Я. Брейгель, Ю. ван Хейсум, Дж. Руопполо, М. дель Кампидольо, Ф. Депорт, Ж.Б. Удри.

Куратором выставки выступит доктор искусствоведения, заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, автор статей и книг по истории итальянского и русского искусства Сергей Андросов.

В экспозицию также будут включены работы старых мастеров из собрания галереи Дейнеки – натюрморты Ф. Нолетти, П. де Ринга, Я. ван де Велде, Н. ван Верендаля.

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