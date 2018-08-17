Пройдет велопробег, посвященный 75-летию победы на Курской дуге

СЕГОДНЯ 14:52 2018-08-17T14:52:50+03:00

Маршрут пробега пройдет по местам боевой славы Фото: Из архива КП.

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Маршрут пробега пройдет по местам боевой славы Курской области. Мероприятие проводит общественная организация «Спортивно-туристический клуб «ВелоКурск» при поддержке комитета по делам молодежи и туризму Курской области.

В велопробеге принимают участие велосипедисты-энтузиасты и спортсмены, члены спортивных клубов Курской области и других субъектов в составе Центрального федерального округа РФ.

По ходу движения участников будут сопровождать автомобили ДПС, скорой медицинской помощи, технической поддержки. На маршруте будут организованы контрольные пункты с питанием, а в памятных местах - экскурсии.

Маршрут: Курск - Свобода - Поныри - Тепловские высоты - Верхний Любаж - Фатеж – Курск. Протяженность маршрута: 189 км

Программа патриотического велопробега

по местам боевой славы «Курская дуга»

18 августа

8:00-8:30 Митинг открытие и старт велопробега. Место: г. Курск, Триумфальная арка.

8:30-10:00 Движение до м. Свобода.

10:00-10:10 Короткая остановка, пополнение запасов воды.

10:10-11:00 Движение до п. Золотухино, короткая остановка в п. Золотухино.

11:00-12:30 Движение в п. Поныри.

12:30-13:00 Прибытие в п. Поныри, митинг, возложение цветов на Площади Победы, (посещение музея Курской битвы п. Поныри, по возможности).

13:00-13:30 Обед, отдых, посещение памятников п. Поныри.

13:30-14:30 Движение до мемориалов «Памятник артиллеристам», «стела «Ангел мира», «Тепловские высоты».

14:30-15:30 Экскурсии, отдых, короткий прием пищи и воды («Ангел мира»), перемещение между мемориалами.

15:30-16:30 Движение в п. Поныри.

16:30-18:00 Движение до п. Золотухино, короткая остановка в п. Золотухино.

18:00-19:00 Движение до м. Свобода.

19.00-19.30 Митинг, возложение цветов к памятнику воинам-освободителям и посещение историко-мемориального музея «Командный пункт Центрального фронта». Торжественное закрытие велопробега, вручение медалей, сертификатов, вымпелов, короткий приём пищи и движение дальше.

19:30-21:00 Движение до г. Курск (площадь Дубровинского).

Завершение велопробега