Пройдет велопробег, посвященный 75-летию победы на Курской дуге
Маршрут пробега пройдет по местам боевой славы Курской области. Мероприятие проводит общественная организация «Спортивно-туристический клуб «ВелоКурск» при поддержке комитета по делам молодежи и туризму Курской области.
В велопробеге принимают участие велосипедисты-энтузиасты и спортсмены, члены спортивных клубов Курской области и других субъектов в составе Центрального федерального округа РФ.
По ходу движения участников будут сопровождать автомобили ДПС, скорой медицинской помощи, технической поддержки. На маршруте будут организованы контрольные пункты с питанием, а в памятных местах - экскурсии.
Маршрут: Курск - Свобода - Поныри - Тепловские высоты - Верхний Любаж - Фатеж – Курск. Протяженность маршрута: 189 км
Программа патриотического велопробега
по местам боевой славы «Курская дуга»
18 августа
8:00-8:30 Митинг открытие и старт велопробега. Место: г. Курск, Триумфальная арка.
8:30-10:00 Движение до м. Свобода.
10:00-10:10 Короткая остановка, пополнение запасов воды.
10:10-11:00 Движение до п. Золотухино, короткая остановка в п. Золотухино.
11:00-12:30 Движение в п. Поныри.
12:30-13:00 Прибытие в п. Поныри, митинг, возложение цветов на Площади Победы, (посещение музея Курской битвы п. Поныри, по возможности).
13:00-13:30 Обед, отдых, посещение памятников п. Поныри.
13:30-14:30 Движение до мемориалов «Памятник артиллеристам», «стела «Ангел мира», «Тепловские высоты».
14:30-15:30 Экскурсии, отдых, короткий прием пищи и воды («Ангел мира»), перемещение между мемориалами.
15:30-16:30 Движение в п. Поныри.
16:30-18:00 Движение до п. Золотухино, короткая остановка в п. Золотухино.
18:00-19:00 Движение до м. Свобода.
19.00-19.30 Митинг, возложение цветов к памятнику воинам-освободителям и посещение историко-мемориального музея «Командный пункт Центрального фронта». Торжественное закрытие велопробега, вручение медалей, сертификатов, вымпелов, короткий приём пищи и движение дальше.
19:30-21:00 Движение до г. Курск (площадь Дубровинского).
Завершение велопробега