В Курской области обнаружили минометную мину

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-17T14:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны недалеко от микрорайона СМП в Железногорске поступил в «Службу спасения» 16 августа. На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Специалисты изъяли одну минометную мину калибром 82 мм. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

На прошлой неделе отряд «Курган» проводил поисковые работы в Поныровском районе. В трех километрах от поселка Ольховатка ребята наткнулись на арсенал военных времен. Саперы изъяли 89 снарядов различного калибра.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.