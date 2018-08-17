2018-08-17T14:44:45+03:00
Общество

В Курской области обнаружили минометную мину

Опасный боеприпас изъяли и вывезли на полигон
Яна ШЕЛЕСТ
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Опасный боеприпас изъялиОпасный боеприпас изъялиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны недалеко от микрорайона СМП в Железногорске поступил в «Службу спасения» 16 августа. На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Специалисты изъяли одну минометную мину калибром 82 мм. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

На прошлой неделе отряд «Курган» проводил поисковые работы в Поныровском районе. В трех километрах от поселка Ольховатка ребята наткнулись на арсенал военных времен. Саперы изъяли 89 снарядов различного калибра.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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