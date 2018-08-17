По Курской области объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-17T14:19:18+03:00

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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С 18 августа 2018 года местами по Курской области ожидается опасное метеорологическое явление чрезвычайная пожарная опасность. Класс пожарной опасности достиг пятого уровня.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя!