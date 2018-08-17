2018-08-17T14:12:55+03:00
Происшествия

Под Курском пенсионера подозревают в убийстве

Следователи считают, что мужчина забил гостя обухом топора
Ольга ДАНИЛОВА
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Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". В преступлении подозревают 68-летнего жителя деревни Вишневка Кореневского района.

По версии следствия, вечером 8 августа к пенсионеру в гости пришел 33-летний односельчанин, и они стали выпивать. Во время распития спиртного хозяин дома заметил, что у него пропали две тысячи рублей, он стал предъявлять претензии гостю, и между ними завязался скандал, который перерос в драку. Пенсионер схватил топор и стал бить обухом более молодого оппонента по голове, туловищу, рукам и ногам. Затем он вытолкнул гостя из дома, закрыл дверь и пошел спать. Встав утром, он обнаружил односельчанина мертвым и сообщил об этом, но стачала не признавался в совершенном преступлении.

Подозреваемого взяли под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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