Избитый под Курском участник "Битвы экстрасенсов" в полицию не обращался - УМВД России

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-17T13:40:58+03:00

В полиции сказали, что сначала не признали "звезду" "Битвы экстрасенсов" Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Пахомов написал в соцсети, что его ударили прутом во время чтения лекции в Железногорске

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"КП" уже сообщала, что актер, художник, музыкант и дизайнер Сергей Пахомов на своей странице в Facebook опубликовал фото со шрамом на лбу, пояснив, что его ударили железным прутом во время чтения лекции в Железногорске.

Пахомов, больше известный как дед Пахом, приехал в Железногорск по приглашению. В галерее современного искусства «Цикорий» он побеседовал с начинающими художниками и горожанами. На встречу с известным гостем пришло много людей, разговор длился несколько часов.

Во время общения срасти накалились и поризошла потасовка. Через некоторое время Сергей на своей странице в Facebook опубликовал фото со шрамом на лбу, пояснив, что его ударили железным прутом во время чтения лекции в Железногорске.

В УМВД России по Курской области сообщили, Сергей Пахомов в полицию не обращался. Мало того, участники скандала отказались писать заявления, сообщив, что претензий друг к другу не имеют:

- Полицейские во время патрулирования улиц в Железногорске зашли в местный выставочный зал. Он был битком набит людьми и разгорелся скандал. На момент, когда полицейские зашли в зал, драки уже не было, но по внешнему виду скандалившие люди, скорее всего, были пьяны, - рассказали в региональном УМВД.

Несмотря на то, что участники конфликта отказались писать заявления, в УМВД сообщили, что проведут проверку по этому ЧП.

Кстати, поначалу полицейские не признали в участнике конфликта известную творческую личность.