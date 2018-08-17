Под Курском в деревянном доме сгорела кухня

СЕГОДНЯ 09:18 2018-08-17T09:20:15+03:00

При пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Сообщение о возгорании жилого дома на улице Загородная в Щиграх поступило в «Службу спасения» 16 августа в 16:27, передает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 13 г. Щигры, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 16:40, полностью ликвидировали в 16:45. Пострадавших нет. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 7х10 метров выгорела кухня.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

15 августа ночью крупный пожар произошел в Курчатове на улице Садовой. Здесь загорелось помещение автосервиса. В результате пожара сгорела кровля и стены по всей площади.