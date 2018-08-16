2018-08-16T17:40:58+03:00
Происшествия

Курский подросток пытался изнасиловать 19-летнюю девушку

Девушка ударила парня ногой в лицо и убежала
Яна ШЕЛЕСТ
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: из архива "КП"
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Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 15-летнего жителя Большесолдатского района. Подростка подозревают в покушении на изнасилование.

11 августа 2018 года вечером парень на улице в своем селе увидел знакомую 19-летнюю девушку и решил ее изнасиловать. Накинул капюшон, внезапно выскочил из-за деревьев и бутылкой ударил девушку по голове. Потерпевшая упала на землю, парень стал срывать с нее одежду. Но девушка неожиданно очнулась, стала отчаянно сопротивляться, ударила парня ногой по лицу. Тот потерял равновесие и упал, а девушка в это время убежала.

Злоумышленника оперативно задержали, он свою вину признал. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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