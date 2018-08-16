Суд оштрафовал курянина за попытку дать взятку

СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-16T16:26:37+03:00

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Золотухинский районный суд вынес приговор жителю Курска, который признан виновным в покушении на дачу взятки начальнику территориального ОГИБДД.

В мае сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району задержали пьяного водителя.

Против нарушителя составили протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина предложил начальнику районного ОГИБДД за взятку уничтожить административный материал. При этом он попытался положить под лежащие на рабочем столе документы 30 тысяч рублей.

Но курянина задержали сотрудники полиции.

Суд оштрафовал мужчину на 120 тысяч рублей.