2018-08-16T16:22:21+03:00
Происшествия

Курянин забрался в дом своей учительницы, вооружившись молотком и ножом

Парень пошел на разбой после спиртного
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину дали срок в колонии строгого режимаКурянину дали срок в колонии строгого режимаФото: Из архива КП.
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Фатежский районный суд вынес приговор 19-летнему курянину. Он признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Днем 6 марта молодой человек выпивал вместе с отчимом. А после этого решил пйоти на разбой. Вооружившись ножом и молотком, парень направился к дому своей бывшей учительницы, которая неподалеку проживала вместе с супругом. Курянин забрался в дом, где в одной из комнат увидел 65-летнего хозяина и попытался завязать с ним разговор. На требования покинуть жилье парень попытался нанести мужчине удары ножом и молотком по голове и в грудь. Но пенсионеру удалось оказать сопротивление нападавшему. Парень выронил орудие преступления и убежал из дома.

Через некоторое время его задержали сотрудники полиции. Суд дал парню 5 лет колонии строгого режима и оштрафовал на двадцать тысяч рублей.

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