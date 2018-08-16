В Курске мужчину разыскивают по подозрению в краже сумки

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-16T15:49:28+03:00

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Полиция разыскивает подозреваемого в краже сумки, совершенной возле одного из торговых центров Курска.

Женщина оставила сумку на скамейке, когда ее окликнул супруг. Вместе они покинули площадку с забытым портмоне, в котором было почти 10 тысяч рублей. За своим имуществом женщина вернулась спустя время и, не обнаружив его, обратилась в полицию. По предварительным данным к хищению может быть причастен мужчина, проходивший рядом.

На вид ему 40-45 лет, плотного телосложения. Был одет в ярко-желтую футболку и цветные шорты.

Все обстоятельства и подробности происшествия будут установлены после определения личности мужчины. Сейчас предполагаемого подозреваемого разыскивают полицейские. Все, кому известна его личность, могут сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 70-22-06. Конфиденциальность гарантируется. Полиция напоминает, что за сохранность своих вещей прежде всего отвечают сами владельцы.