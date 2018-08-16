Пройдет киноконцерт, посвященный 75-летию Победы в Курской битве

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-16T15:28:30+03:00

Билеты можно получить в кассах драмтеатра и филармонии

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Курский кинофонд приглашает курян и гостей города на киноконцерт, посвященный 75-летию Победы в Курской битве. Его оригинальный сценарий написан как спектакль-повествование ветерана Великой Отечественной войны и включает кадры уникальной кинохроники и фрагменты художественных фильмов. Известные песни и музыка военных лет звучат в исполнении артистов филармонии, КТЦ «Звездный» и юных воспитанников городского Дворца пионеров и школьников.

В качестве ведущих — курские школьники. Начало - 19 августа в 13:00 в Драмтеатре.

В прошлом году «Курскоблкиновидеофонд» выпустил видеопрограмму «Курск.43-й.Огненая дуга» для учащихся начальных классов, которая уже в течение года с неизменным успехом демонстрируется в школах, ВУЗах, летних лагерях. На материале этого учебно-информационного фильма построен предстоящий Киноконцерт.

«Считается, что мир наших правнуков – это гаджеты, интернет и компьютерные игры, и что больше их ничего не интересует. Но это неправда!» - с таких слов из уст ветерана Курской битвы начинается действие.

Роль участника главной битвы прошлого века сыграл заслуженный артист России, актер Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Виктор Зорькин.

Вход на киноконцерт по приглашениям. Билеты можно получить в кассах драмтеатра и филармонии.