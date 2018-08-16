Во время парада в небо над Курском поднимутся 17 военных самолетов

СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-16T15:18:50+03:00

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В курском параде примут участие более полторы тысячи военнослужащих. Как стало известно, механизированная колонна будет сотоять из 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа и войск Курского территориального гарнизона.

Военный парад в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге возглавит легендарный танк военных лет Т-34. А замкнут колонну образцы современного ракетно-артиллерийского вооружения. В небо над Курском поднимутся 17 военных самолетов – истребители, бомбардировщики, высотные истребители, а также боевые вертолёты армейской авиации.

17 августа пройдет вторая репетиция парада, а 21 августа - генеральная. Напоминаем, что движение транспорта на время проведения репетиций будет закрыто: с 14.00 до 21.00 - по ул. К. Маркса (от поворота на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (трасса М2); с 16.00 до 20.00 - по пр-ту Победы (от здания ГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и в обратном направлении).