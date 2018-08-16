В Курской области задержали 21-летнюю закладчицу наркотиков

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-16T14:26:44+03:00

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В Железногорске в рамках операции «Мак» наркополицейские задержали 21-летнюю закладчицу наркотиков. С ее слов работу она нашла в Интернете. Ей нужно было создавать тайники-закладки в Железногорске и Курске. Соли и спайсы девушка фасовала в квартире, арендованной специально для этой цели, и раскладывала по указанным адресам. Сбытом наркотиков она занималась около двух месяцев, несмотря на осторожность, в поле зрения оперативников попала уже в первые недели преступной деятельности.

После задержания дала признательные показания, на съемной квартире было изъято более 400 граммов синтетических наркотиков. Также изъяты все сделанные ранее закладки. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере завели уголовное дело. Девушку ждет наказание - от 8 до 12 лет колонии.