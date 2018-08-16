В Курске будут отключать свет
Из-за плановых работ в электрических сетях в Курске пройдет отключение электричества по следующим улицам:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 20 августа по 24 августа с 9-00 до 17-00:
Аллейная, Рассыльная, Бочарова, 1-й Малиновый переулок.
С 20 августа по 24 августа с 13-30 до 17-00:
Пигорева 13-23/6, 12-18, Сумская 22, 22а-34/2, Дейнеки 4-6, Ольшанского 21б
С 20 августа по 24 августа с 9-00 до 15-00:
Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,
Заповедная; Ромашковая.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
22 августа с 13-30 до 16-00:
Республиканская 50, 50А, 50Б, 50А/1
24 августа . с 13-30 до 16-00:
Островского 10;
Маяковского 109.
Тел. для справок: 26-32-10