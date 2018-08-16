В Курске будут отключать свет

СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-16T13:01:03+03:00

Курянам советуют подготовиться к отключениям Фото: Из архива КП.

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Из-за плановых работ в электрических сетях в Курске пройдет отключение электричества по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 20 августа по 24 августа с 9-00 до 17-00:

Аллейная, Рассыльная, Бочарова, 1-й Малиновый переулок.

С 20 августа по 24 августа с 13-30 до 17-00:

Пигорева 13-23/6, 12-18, Сумская 22, 22а-34/2, Дейнеки 4-6, Ольшанского 21б

С 20 августа по 24 августа с 9-00 до 15-00:

Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,

Заповедная; Ромашковая.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

22 августа с 13-30 до 16-00:

Республиканская 50, 50А, 50Б, 50А/1

24 августа . с 13-30 до 16-00:

Островского 10;

Маяковского 109.

Тел. для справок: 26-32-10