Жительница Курска зарезала родную дочь

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-16T11:34:31+03:00

Пьяная мать схватила нож и нанесла им дочери несколько ударов Фото: из архива «КП»

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 52-летней жительницы Курска. Женщина обвиняется в убийстве.

27 июня 2018 года вечером обвиняемая и ее 29-летняя дочь распивали в своей квартире спиртное. Через некоторое время они серьезно поругались. Пьяная мать схватила нож и нанесла им дочери несколько ударов, в том числе и в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.