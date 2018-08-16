Жительница Курска зарезала родную дочь
Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 52-летней жительницы Курска. Женщина обвиняется в убийстве.
27 июня 2018 года вечером обвиняемая и ее 29-летняя дочь распивали в своей квартире спиртное. Через некоторое время они серьезно поругались. Пьяная мать схватила нож и нанесла им дочери несколько ударов, в том числе и в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.
Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.