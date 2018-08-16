2018-08-16T10:37:18+03:00
Происшествия

В Курской области в Сейме утонул мужчина

ЧП произошло в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело погибшего из воды вытащили водолазыТело погибшего из воды вытащили водолазыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Сообщение о гибели на воде в Октябрьском районе поступило в «Службу спасения» 16 августа в 09:50, передает ГУ МЧС по Курской области. Мужчина купался в реке «Сейм» и утонул.

На место происшествия выехала оперативная группа местного гарнизона Октябрьского района, водолазы, сотрудники полиции и работники скорой помощи. Тело погибшего подняли на поверхность.

С начала купального сезона на водоемах области утонуло более 30 человек. 90% из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Все погибшие купались на так называемых неофициальных пляжах, где не организовано дежурство спасателей и не обследована прибрежная территория и дно.

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