2018-08-16T11:18:07+03:00
Происшествия

Под Курском произошел крупный пожар

Очевидцы сообщают, что в Курчатове сгорел автосервис
Яна ШЕЛЕСТ
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Языки пламени были видны издалека, округу заволокло дымомЯзыки пламени были видны издалека, округу заволокло дымомФото: соцсети
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15 августа около 12 часов ночи в «Службу спасения » поступило сообщение о возгорании нежилого здания на улице Садовой в Курчатове. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 7 города Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

К приезду пожарных здание полыхало открытым пламенем. Огненные языки простирались до неба, округу заволокло густым дымом. Раздавались мощные хлопки. Поглазеть на пожар собрались множество зевак. «Красочное» видео снимали на телефоны.

Поглазеть на пожар собрались множество зевак Фото: соцсети

Поглазеть на пожар собрались множество зевакФото: соцсети

В это время пожарные пытались предотвратить распространение огня на припаркованные рядом машины и гаражи. По сообщению очевидцев, это им удалось, хоть и не очень быстро. Многие отмечают, что огнеборцы сработали оперативно и слаженно.

По сообщению ГУ МЧС, в результате пожара в здании сгорела кровля и стены по всей площади. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются. О погибших или пострадаших при пожаре не сообщается.

Подробности выясняются.

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